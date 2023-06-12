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Погрожував сусідам гранатою: поліція повідомила про підозру харків’янину

Погрожував сусідам гранатою: поліція повідомила про підозру харків’янину

У Харкові поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який погрожував сусідам гранатою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв у власному домоволодінні 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом. Він узяв корпус ручної гранати Ф-1, запал до неї та вирушив до сусідів. На місці він почав скручувати елементи гранати та погрожувати її підірвати. У цей момент сусідам вдалося вихопити корпус гранати та не дати можливості привести її у бойовий стан.

Поліцейські затримали порушника. Вилучені речові докази направлені для проведення експертних досліджень.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють канали надходження вибухівки, а також осіб, причетних до її розповсюдження.

Агентство Телевидения Новости

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