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«Дружив» з окупантами та забезпечував їх транспортом: колаборант з Куп’янського району отримав 5 років позбавлення волі

«Дружив» з окупантами та забезпечував їх транспортом: колаборант з Куп’янського району отримав 5 років позбавлення волі

Мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф. На початку травня 2022 року чоловік добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня – до моменту звільнення села від загарбників.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, у червні минулого року колаборант у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, поплічник загарбників примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях. 

Після деокупації населеного пункту, у ході стабілізаційних заходів, колаборанта викрили правоохоронці.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного чоловіка в передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю строком на 10 років з конфіскацією всього особисто йому належного майна.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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