Переплата при закупівлі електроенергії: прокуратура вимагає стягнути з ТОВ понад 4 мільйони, сплачених харківським університетом

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду подано позов в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод та стягнення понад 4,1 млн грн.

У ході вивчення прокуратурою інформації з вебпорталу «Prozorro» встановлено, що Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» у 2021 році проведено відкриті торги щодо закупівлі електричної енергії.

Переможцем торгів визначено ТОВ, з яким було укладено два договори про постачання електроенергії на суму майже 19 млн грн. У подальшому було укладено додаткові угоди до цих договорів, якими суттєво зменшено обсяги предмету закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику електроенергії понад 4,1 млн грн.

Однак укладення додаткових угод проведено безпідставно, не відповідає очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів і тендерній документації, зокрема вимогам ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову в порядку господарського судочинства. Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости