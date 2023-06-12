ЗСУ отримали арештовані авто вартістю понад 1 мільйон доларів США

Державне бюро розслідувань передало Збройним Силам України арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 мільйон доларів США.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР – surl.li/hxxgn.

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів арештованих у родичів Медведчука та Козака: 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їх вартість складає $1,1 млн.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт.Тепер працівники ДБР домоглися, щоб автівки потрапили до ЗСУ і допомагали нашим захисникам у боротьбі з ворогом.

Агентство Телевидения Новости