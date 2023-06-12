Хто отримав на Харківщині 2 мільярди за “непрозорими” тендерами ?

У Харківській міськраді роздають сотні договорів на ремонт багатоповерхівок та доріг без проведення торгів, дуже часто не публікуючи навіть перелік робіт. У травні за непрозорою схемою лише на ремонти будинків у місті роздали понад 35 млн грн.

Такі дані “Харківський антикорупційний центр” отримав в результаті аналітики неконкурентних закупівель протягом місяця.

Найбільші прямі угоди

Всього у травні неконкурентних угод на Харківщині уклали на суму понад 2,3 млрд грн. Але варто зазначити, що 1,73 млрд грн — це одна угода. Мова йде про реконструкцію неназваного об’єкту з будівництвом фортифікаційних споруд. Виконувати роботи буде ПАТ “Трест-Житлобуд-1” Олександра Харченка. Це один з найбільших забудовників міста.

Крім того, минулого місяця без проведення торгів Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклала угоду з ТОВ “Євробуд Плюс” вартістю 108 млн грн. Мова йде про роботи з відновлення функціонування критично важливих ділянок автомобільної дороги, яка не вказана у документації.

А далі починаються сотні непрозорих угод, які укладали комунальні підприємства міста та структурні підрозділи міськради.

Підряди на 43 мільйони від тепломереж

Так, КП “Харківські теплові мережі” протягом місяця уклало неконкурентних угод на суму 43 млн грн. Найбільша угода на суму 9,3 млн грн стосувалася постачання палива. Її уклали з ТОВ “Золотий стандарт К”. Після укладання цієї угоди ХАЦ звертав увагу, що вартість одного літра склала 46,9 гривень. Ця ціна є вищою, ніж коли комунальники проводять торги.

Засновником ТОВ “Золотий стандарт К” є Костянтин Батвінов, а директором Денис Власов.

Крім того, 30 “непрозорих” угод тепломережі уклали з ТОВ “Котлотурбомонтаж” на загальну суму 3,6 млн грн. Засновниками підприємства є Ігор Зайцев, Ігор Данильченко та Віталій Тюрін.

Ігор Зайцев зареєстрований у Слов’янську та є співзасновником кількох харківських фірм. Зокрема, ТОВ “Компанія “Бріз Ленд”, де його партнерами є росіяни Борис Сапожніков та Равіль Камалетдінов.

ТОВ “Котлотурбомонтаж” зареєстрований у квартирі, де, за даними аналітичної системи YouСontrol, були “прописані” ексдепутат Харківської міськради Андрій Саєнко та його мати.

Крім того, Зайцев був співзасновником в кількох фірмах, де фігурував Володимир Волковський. Останній потрапляв у земельні скандали у Старому Салтові, коли його син очолював відділ Держгеокадастру у Вовчанському районі.

23 підряди по “прямим угодам” протягом травня від теплових мереж отримало ТОВ “Харківстройсіті” на суму 2,3 млн грн.

Засновниками підприємства є Віталій та Володимир Лепехіни.

Понад 35 мільйонів гривень на ремонт будинків

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міськради за місяць уклало понад 100 прямих договорів на суму 21,3 млн грн.

Це Управління підпорядковується Департаменту ЖКХ міськради.

38 підрядів на суму 6,5 млн грн на проведення робіт з обстеження будинків та розробки проєктів отримало ТОВ “Алдена”. Засновниками є Антон та Олександр Кислиця.

13 угод на три мільйона гривень уклали з ще одним великим харківським забудовником – ТДВ “Житлобуд-2”. Ще 23 угоди на понад 2 млн гривень віддали ТОВ “Світ будівництва 21”. Ця фірма масово отримала підряди на створення проєктів проведення ремонтів у навчальних закладах міста. Засновницею вказана Наталія Тарасенко.

Ще одна нова фірма, яка без тендерів отримує підряди — ТОВ “МКС-Плюс”. У травні з цим підрядником Управління уклало шість договорів на майже два мільйона гривень. Мова йде про розробку проєктної документації для відновлення будинків на Салтівці.

До 2023 року фірма державних та комунальних підрядів не отримувала, а до квітня 2023 року серед засновників була дружина члена виконкому Андрія Колоса.

Зараз МКС-Плюс записана на Юрія Соболєва, з яким Колос разом працював у корпорації АВЕК Олександра Фельдмана, а потім перетинався у фірмах забудовника – “Строй сіті Девелопмент”.

Але непрозоро роздає підряди не лише Управління, але й сам Департамент, який без тендерів за місяць роздав 120 підрядів на 18 млн грн.

Найбільше отримало ТОВ “Будівельно-ремонтна фірма “Укрбуд” — 4,6 млн грн. Директором вказаний Роман Жуков, засновником є Олексій Хритоненко.

Непрозорі підряди на ремонт доріг в Харківській області

Також активно без проведення торгів роздавали підряди у громадах області. В основному такі угоди стосувалися ремонту доріг, але не тільки. У травні в Пісочині уклали прямих договорів на 10 млн грн, Дергачах – 7,7 млн грн, Старовірівки – 4,8 млн грн, Солоницівки – 4,7 млн грн.

Зокрема, Солоницівська селищна рада уклала 13 договорів на загальну суму майже два мільйона гривень з ФОП Віцько Андрій Анатолійович щодо поточного ремонту.

Варто зауважити, що ФОП Віцько Андрій Анатолійович був створений 10 травня 2023 року. А вже 18 травня були укладені з цим ФОПом перші три договори на ремонт доріг без жодних торгів.

Схожа ситуація й у Дергачах, де 26 підрядів отримало нове ТОВ “Східпромрембуд”.

Фірма “Східпромрембуд” створена у березні 2023 року та зареєстрована у селищі Золочів. Єдиною засновницею є Олена Юхно, директором – Ігор Лебединець. Він відомий як директор кадастрового бюро Золочівської селищної ради.

За даними аналітичної системи YouControl, співмешканцем Олени Юхно є Дмитро Юхно, який є співзасновником ТОВ “Востокенерго” разом з Оксаною Шатохіною. Остання відома як дружина Євгена Шатохіна.

Євген Шатохін – депутат Харківської облради, до початку повномасштабного вторгнення був вказаний як заступник Дергачівського міського голови. Зараз дані про заступників на сайті Дергачівської міськради відсутні.

Крім того, що стосується ремонту доріг, то у травні ТОВ “Легіонбуд” отримало за непрозорою процедурою понад 50 підрядів на суму майже 10 млн грн.

Раніше ХАЦ писав про фірму “Легіонбуд” та пов’язані компанії, які без тендерів отримували підряди на ремонти доріг за завищеними цінами.

Зараз фірма записана на Євгенія Чаплигіна, а директором у березні 2023 року став Юрій Полянський. До цього був Поліхрон Харациді. Полянський також є директором та засновником ТОВ “СК “Олімпбуд”. Ще в 2020 році ХАЦ писав про зв’язок цих фірм.

Негативні тенденції розподілу бюджетних коштів зберігаються

Незважаючи на всі заяви мера Харкова Ігоря Терехова, що місто становиться більш публічним – головний Департамент, який займається відбудовою, за непрозорою схемою роздає десятки мільйонів гривень на проекти, які стосуються саме відновлення будинків.

Крім того, не змінилась й традиція деяких громад області віддавати підряди на поточний ремонт доріг на максимально допорогові суми своїм фаворитам або фірмам, які мають відношення до влади.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости