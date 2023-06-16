Пошкоджено житлові будинки та залізнична зупинка у Куп’янську: наслідки обстрілів за добу

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.

У селищі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.

Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.

Триває розмінування області. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 216 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости