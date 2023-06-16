На Харківщині окупанти обстріляли 15 населених пунктів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 червня. 478 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та ще 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости