У Харкові на пожежі врятували чоловіка

Сьогодні вночі близько 01:00 на пожежі, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, врятований 39-річний чоловік.

Подія сталась у Харкові на вулиці Дружби Народів, 218. У квартирі на 13 поверсі 16-поверхівки в ванній кімнаті та на кухні горіла шафа, пральна машина, двері та домашні речі на площі 5 кв. метрів.

На місці працювали 11 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Протягом доби з 15 червня по 16 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

1 – на перевірку після обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

О 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у Куп’янську. Горіла трава на відкритій території на площі 70 кв. метрів. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10.

О 08:40 рятувальники 33-ї ДРПП виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости