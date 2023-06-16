Жителів Куп’янська закликають евакуюватися

У Куп’янській міській військовій адміністрації звернулися до жителів Куп’янської громади із нагадуванням про можливість евакуюватися. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих та маломобільних.

У зв’язку зі збільшенням кількості обстрілів російськими військами Куп’янської громади можна евакуюватися до більш безпечного місця – до Харкова з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України.

«Буде забезпечено безоплатне проживання у прихистку, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

При підготовці не забудьте зібрати найбільш необхідні речі, в тому числі документи, гроші, ліки та одяг.Добровільна евакуація проводиться за сприяння Харківської обласної військової адміністрації та безпосередньої підтримки Єдиного координаційного гуманітарного центру Харківської області», йдеться у повідомленні.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами за номерами телефонів:

єдиний колцентрз 9:00 до 22:00+380931776458

ГО «Я Врятований»+380634406920

гаряча лінія “Червоний хрест”понеділок – п’ятницяз 10:00 до 17:000800332402+380732402402+380673832402

гаряча лінія Куп’янської МВА для мешканців громадищоденноз 9:00 до 16:00+380989412300

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