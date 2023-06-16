216 боєприпасів знешкодили сапери на Харківщині за добу

За минулу добу 15 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 12 га території, а також 13 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та знешкодили 216 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки, повідомили в ДСНС Харківської області.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 3050 га території, 277 км автомобільних доріг, 1923 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 70 тис. 739 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону – 101.

Категорично забороняється:

– торкатися предмету і пересувати його;

– користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

– заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

– торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Агентство Телевидения Новости