У Харкові ліквідують аварії на мережах водопостачання на Салтівці

Бригади служби водопровідних мереж Салтівського району КП «Харківводоканал» з початку року ліквідували 150 аварій на водоводах, капітально відремонтували 102 оглядові колодязі та впорядкували 71 водорозбірну колонку.Як повідомив сьогодні, 16 червня, начальник служби В’ячеслав Глущенко, напередодні фахівці провели масштабний комплекс ремонтних робіт на водопровідних магістралях на вулицях Героїв Праці та Владислава Зубенка.

«У першому випадку усунули дві аварійні ситуації. На одній магістралі замінили ділянку водопроводу завдовжки 25 м, а на другій – оперативно ліквідували протікання. Паралельно усунули пошкодження магістралі на вулиці Владислава Зубенка», – зазначив В’ячеслав Глущенко.

У четвер ремонтники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 14 аварійних ситуацій на водоводах. Сьогодні комунальники усувають 19 пошкоджень.

Агентство Телевидения Новости