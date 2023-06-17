У Харкові проведуть експертизу щодо 3-х будинків в центрі міста

Долю трьох будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, вирішить повторна експертиза.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».Мова йде про будинки на вул. Свободи 11/13, вул. Мироносицькій, 31 та 34. Спираючись на результати інструментальної експертизи, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ХОВА ухвалила рішення про їх знесення.«Були проведені ретельне обстеження та інструментальна експертиза, яка показала, що неможливо ці будівлі зберегти в стані, який є зараз. Йдеться про експертизу фундаментів, тримальних та огороджувальних конструкцій, кроквяних систем», – розповів міський голова.При цьому він зазначив, що деякі мешканці пошкоджених будинків не погоджуються з результатами експертизи.«Я розумію емоційну напругу людей. Тому пообіцяв, що ми не зноситимемо ці будинки, а проведемо ще одну експертизу і вже на основі цих даних ухвалимо рішення. Основне, що потрібно розуміти: у разі зносу обов’язково будуть умови для наступних забудовників, щоб вони дали мешканцям квартири в нових будинках», – зазначив Ігор Терехов.Також він наголосив, що процес відновлення буде максимально прозорим та узгодженим із харків’янами.

Агентство Телевидения Новости