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Нічна атака «шахедів»: знищено 32 із 35 ударних дронів

Нічна атака «шахедів»: знищено 32 із 35 ударних дронів

У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів: 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів».

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Агентство Телевидения Новости

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