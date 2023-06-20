По Кислівці та Бударкам на Харківщині окупанти завдали авіаційних ударів – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 червня. 482 доба війни.

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 «шахедів» з 30 запущених ворогом – знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 – інформація наразі уточнюється.

Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети «Калібр» та 4 іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Усі 8 повітряних цілей було знищено.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах: постраждали мирні люди.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі об’єкти окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости