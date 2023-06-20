Ізюмський район: двоє людей за добу підірвалися на мінах

19 червня близько 15:00 у місті Ізюм чоловік отримав тілесні ушкодження в результаті вибуху невідомого предмета.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що 53-річний чоловік поряд з багатоповерховим будинком проводив господарчі роботи та розпалив багаття, під час чого стався вибух.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями ноги доставили до місцевої лікарні.

Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Також 19 червня на березі річки в селі Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 127 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости