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У Шевченківському районі Харкова проводяться роботи АТ «Харківміськгаз»

У Шевченківському районі Харкова проводяться роботи АТ «Харківміськгаз»

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили застарілу засувку на підземному розподільному газопроводі діаметром 200 мм у Шевченківському районі. Як повідомили в компанії, старий пристрій прослугував понад 60 років і не відповідав сучасним вимогам. «Модернізація мереж вдосконалить роботу системи, яка забезпечує газопостачання в кількох прилеглих районах. Роботи з реконструкції газових мереж виконуються в рамках підготовки до опалювального сезону. Завдяки цьому харків’яни забезпечені теплом та безперебійним газопостачанням», – зазначили в компанії.

Агентство Телевидения Новости

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