Тему відновлення Харкова обговорили у Великій Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив механізми ефективного залучення громади до проєктів відновлення міста та залучення інвестицій на їх реалізацію у Великій Британії.У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков та помічник Генерального секретаря ООН Деніз Браун. Мер Харкова озвучив п’ять пілотних проєктів, над якими працюють у рамках створення нового Генерального плану розвитку міста.

За його словами, перший проєкт – це «Спадщина», і його мета – відновити центральну частину міста.

«Ми хочемо перетворити площу Свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста – на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони», – зазначив Ігор Терехов.Мер повідомив, що мета другого проєкту – «Промисловість» – полягає в тому, щоб побудувати сучасний, екологічно чистий завод, пов’язаний з енергетичною галуззю, на території одного з колишніх заводів. Проєкт «Житло» передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель, а проєкт «Наукове сусідство» – створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку.

«Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку, спрямований на розвиток молоді, стартапів, IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді», – наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов повідомив, що у рамках проєкту «Річки» в місті створять сучасні зони відпочинку, пішохідні та велодоріжки.

Нагадаємо, що у створенні нового Генплану розвитку Харкова бере участь команда британського архітектора Нормана Фостера.

Агентство Телевидения Новости