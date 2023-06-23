Окупанти здійснили спробу просунутися в напрямку Синьківки: ситуація на Харківщині за добу

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Внаслідок обстрілів села Кругляківка Куп’янського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. Про це йдеться в ранковому зведенні голови ХОВА Олега Синєгубова.

У селі Петропавлівка Куп’янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок.

У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства.

Внаслідок обстрілів Куп’янська сталася лісова пожежа.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8,6 га території та знешкодили 112 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу просунутися в напрямку села Синьківка, але отримав відсіч та відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости