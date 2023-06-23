У селі Кругляківка Куп’янської громади окупанти влучили по скупченню сільгосптехніки

Протягом доби з 22 по 23 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;

1 – на перевірку після обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

О 14:33 до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл села Петропавлівка Куп’янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 м². До гасіння цієї пожежі долучилось 1 відділення 44-ї ДРПЧ у складі 5 чоловік особового складу і одна одиниці техніки. О 15:44 вони ліквідували вогонь. Жертв та постраждалих немає.

О 17:28 ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у селі Кругляківка тієї ж Куп’янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 м². Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки, 1 комбайн зазнав ушкоджень. На місці події працювали рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ: 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 19:13.

О 12:09 рятувальники 44-ї ДРПЧ вкотре проводили обстеження території села Кругляківка Куп’янського району, яке загарбники обстріляли 11:00. Виявлені пошкодження на території двох приватних домоволодінь, ще в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости