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КП «Харківські теплові мережі» готують будинки до опалювального сезону

КП «Харківські теплові мережі» готують будинки до опалювального сезону

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» комплексно готують будинки до опалювального сезону.

Так, у мікрорайоні з двоповерховими будинками в Слобідському районі капітально міняють внутрішньобудинкові системи центрального опалення.Як розповів заступник технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Олександр Ганженко, один із цих будинків – дуже старий, і минулої зими його мешканці часто скаржилися на якість опалення. Тому там замінили всі внутрішньобудинкові комунікації.Загалом по Харкову ведеться 12 капітальних та 290 ремонтів систем опалення в будинках.«Старі труби в будинках під час капітальних ремонтів міняємо на сертифікований пластик. Він не піддається корозії та забрудненню, краще зберігає температуру теплоносія. Це гарантія того, що в будинку буде тепло та комфортно не менше 50 років», – зазначили у ХТМ.

Агентство Телевидения Новости

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