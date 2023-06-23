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У Харкові ліквідовано понад 150 аварій в Основ’янському районі

У Харкові ліквідовано понад 150 аварій в Основ’янському районі

З початку року бригади служби водопровідних мереж Основ’янського району ліквідували 152 аварії на мережах холодної води, відремонтували 221 оглядовий колодязь і облаштували 160 водорозбірних колонок.Як повідомив начальник районної служби Ігор Кім, напередодні ремонтники виконали комплекс відновлювальних заходів на пр. Героїв Харкова та вул. Сидоренківській.

Загалом у четвер бригади усунули 12 аварій на ділянках трубопроводів та відремонтували п’ять оглядових колодязів. Сьогодні, 23 червня, ремонтники почали ліквідацію 11 аварій на трубопроводах.

Агентство Телевидения Новости

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