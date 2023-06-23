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ЗАЕС має бути демілітаризована

ЗАЕС має бути демілітаризована

Територія тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції має бути демілітаризована: всі військові підрозділи, озброєння та техніка російської окупаційної армії повинні покинути ЗАЕС.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

“Територія ЗАЕС у деяких місцях реально замінована. Тому процес [демілітаризації] повинен бути чітко спланований та проведений, щоб не допустити будь-якого інциденту, тим паче – ядерної катастрофи на станції. Ви ж бачите, що поведінка кремля може бути непередбачуваною, тому загроза така існує, і ми про це говоримо”, – сказав Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, демілітаризація ЗАЕС значною мірою залежить від позиції світової спільноти та Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Багато залежить від МАГАТЕ і її керівництва, від міжнародної спільноти, яка все-таки буде чинити тиск на Кремль, щоби виконати насамперед базові умови та забезпечити безпеку не просто ядерного об’єкта, а всього регіону, де розміщена електростанція”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Агентство Телевидения Новости

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