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Волонтери Харкова врятували понад 90 тварин

Волонтери Харкова врятували понад 90 тварин

Харківські волонтери вчора, 22 червня, евакуювали з прифронтового міста Торецьк 90 тварин.

Як розповіли в організації, серед врятованих тварин – 6 хом’ячків, тхір, шиншила, 46 котиків і 36 собак.

Усіх цих тварин у Торецьку спочатку рятували небайдужі місцеві мешканці. Понад 70 з них наразі передали у Дніпро волонтерам, які займатимуться їхнім подальшим прилаштуванням. Решта тварин приїхали до Харкова, декотрим із них надаватимуть медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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