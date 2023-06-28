На Куп’янському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 червня. 490 доба війни.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси «Бук» та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости