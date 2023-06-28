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71 вибухонебезпечний предмет знешкодили харківські піротехніки за добу
Протягом доби з 27 по 28 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
1 – на ліквідацію пожеж;
10 – для надання допомоги населенню;
5 – інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.