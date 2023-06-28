71 вибухонебезпечний предмет знешкодили харківські піротехніки за добу

Протягом доби з 27 по 28 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

1 – на ліквідацію пожеж;

10 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости