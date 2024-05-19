В Україні з початку року заблокували 600 сайтів нелегальних онлайн-казино

Із початку року заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник відділу управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генпрокурора Олександр Єгоров, інформує пресслужба відомства.

«Майже щодня правоохоронні органи блокують сайти, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино, а правоохоронні органи розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Указом Президента від 20 квітня цього року затверджено рішення РНБО, надано доручення щодо посилення боротьби і застосування певних механізмів, направлених на більш якісний моніторинг такої діяльності», - цитує пресслужба Єгорова.

За даними Офісу Генпрокурора, з початку року вже заблоковано 600 сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Серед нещодавно викритих правоохоронцями - підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів, а також мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові.

Як зазначається, найбільш резонансним випадком є організація нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків.

Вони використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців у сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували. Злочинну схему викрили правоохоронці, а фінансова установа припинила свою діяльність.

Джерело: ukrinform.ua

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