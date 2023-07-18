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Поліція показала наслідки обстрілу смт Дворічна, під час якого загинув чоловік (відео)
18 липня до сектору поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про обстріл смт Дворічна.
В результаті загинув 72-річний чоловік. Зазнала поранення 68-річна дружина загиблого. Її доставили до лікарні, повідомили в ГУНП Харківської області.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.