Нелюди в Немишлянському районі: невідомі на авто збили песика та кинули помирати

В Немишлянському районі міста патрульні помітили на узбіччі травмованого собаку.

Поліцейські негайно зупинились, аби перевірити стан тварини, повідомляють в поліції.

Перехожі розповіли патрульним Олександру Кашнікову та Олександру Романенко, що невідоме авто збило хвостика та поїхало в невідомому напрямку.

Інспектори оглянули та напоїли собаку.

Поліцейські викликали службу порятунку тварин, працівники якої відвезли песика до спеціалізованої ветклініки.

Після одужання чотирилапому знайдуть новий дім та господарів.

Агентство Телевидения Новости