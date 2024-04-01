Зрадила за 50 тисяч російських рублів на місяць: на Харківщині заочно судитимуть жінку

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, після силового захоплення збройними силами рф Куп’янська місцева мешканка обійняла посаду в новоствореному псевдоправоохоронному органі та стала «и. о. старшего инспектора группы документального обеспечения, режима секретности и делопроизводства Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Обвинувачена відповідала за ведення секретного діловодства, слідкувала за дотриманням установленого порядку доступу працівників до відомостей, готувала відповідні документи.

За свою роботу колаборантка отримувала 50 тисяч російських рублів на місяць.

Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости