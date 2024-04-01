На Харківщині судитимуть двох експосадовців, які передавали окупантам карти газових мереж регіону

Під час окупації Вовчанська один з колишніх чиновників філії «Харківгаз» очолив так зване ГП «Газовая служба», створеного російськими загарбниками на матеріально-технічній базі українського підприємства. За свою роботу він отримував 55 тисяч російських рублів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Колега зловмисника обійняв посаду «главного инженера» у вказаній псевдоустанові. Його «посадовий оклад» становив 48 тисяч російських рублів.

Обвинувачені налагодили діяльність квазіпідприємства, зокрема організували вихід на роботу підлеглих працівників, видавали накази та підписували документи, пов’язані з газопостачанням та обслуговування газорозподільчих систем.

Пособники ворога передали представникам рф карти газових мереж Харківської області.

Ці дані допомогали агресору корегувати обстріли з метою завдання найбільшої шкоди Україні, терору місцевого населення, позбавляючи можливості відновити газопостачання до житлових будинків та адміністративних будівель.

Також окупанти «враховували» картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Після визволення громади обидва поплічники ворога намагалися «залягти на дно» у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованих квартирах у Харкові.

Однак уникнути відповідальності поплічникам ворога не вдалось — правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обом підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх чиновників філії «Харківгаз» за фактом пособницта державі-агресору, вчиненого у групі осіб, за участі двох виконавців без попередньої змови (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Чоловіків судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости