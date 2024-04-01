У Харкові на 3,5 роки засудили колаборантку, яка дбала про добробут окупантів на Купʼянщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 50-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що під час окупації села Грушівка Купʼянського району безробітня місцева мешканка добровільно вирішила допомагати ворогу. Жінка надала окупантам для проживання дачний будинок у селі, де раніше мешкала її мати. Також колаборантка постійно забезпечувала російських військових та представників незаконних збройних формувань «Л/ДНР» продуктами харчування.

На початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України у селі Грушівка. До винесення вироку вона перебувала під вартою. У судовому засіданні колаборантка свою вину не визнала.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Жінці призначено покарання у виді 3,5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на строк 10 років, з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости