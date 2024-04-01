У Харкові заочно судитимуть колаборанта-газовика

Під час окупації Куп’янськ 59-річний чоловік, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював старшим майстром дільниці місцевого територіального підрозділу АТ «Харківгаз», вирішив співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений, маючи спеціальні технічні знання і навички у сфері газопостачання, влаштувався на роботу до так званого «ГП «Купянский участок газоснабжения ТП АО «Харьковгаз», створеного на матеріально-технічній базі українського підприємства.

Колаборант виконував обов’язки «начальника участка» та займався налагодженням незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих населених пунктів у взаємодії з незаконними органами влади.

Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости