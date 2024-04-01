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На Харківщині піймали підозрюваного в розповсюдженні наркотиків

На Харківщині піймали підозрюваного в розповсюдженні наркотиків

Поліцейські Харківщини викрили чоловіка у зберіганні психотропної речовини PVP: синтетичний наркотик виявили та вилучили у мешканця міста Чугуїв.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Співробітники Чугуївського РУП на маршруті патрулювання зупинили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у 50-річного місцевого мешканця виявили згорток з кристалічною речовиною. Експертиза встановила, що дана речовина є небезпечним синтетичним наркотиком відомим як PVP.

За даним фактом дізнавачі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости

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