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На Харківщині через випалювання трави загинула жінка

На Харківщині через випалювання трави загинула жінка

1 квітня близько 12:30 на околиці села Крисине Богодухівського району Харківщини загорівся сухостій на відкритій місцевості. На згарищі було знайдено тіло жінки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Коли до місця події прибули рятувальники ДСНС з районного центру, площа горіння склала 800 кв. м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки віком близько 60 років.

Як повідомили в ДСНС, сусіди розповіли, що загибла прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь час щось вийшло з-під контролю. Ймовірно їй стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.

Агентство Телевидения Новости

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