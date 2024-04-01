На Харківщині через випалювання трави загинула жінка

1 квітня близько 12:30 на околиці села Крисине Богодухівського району Харківщини загорівся сухостій на відкритій місцевості. На згарищі було знайдено тіло жінки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Коли до місця події прибули рятувальники ДСНС з районного центру, площа горіння склала 800 кв. м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки віком близько 60 років.

Як повідомили в ДСНС, сусіди розповіли, що загибла прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь час щось вийшло з-під контролю. Ймовірно їй стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.

Агентство Телевидения Новости