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Харків’янину, який пограбував АЗС, погрожуючи оператору розбитою пляшкою, загрожує до 15 років тюрми

Харків’янину, який пограбував АЗС, погрожуючи оператору розбитою пляшкою, загрожує до 15 років тюрми

31 березня близько 00:25 у Харкові до приміщення АЗС на Салтівці зайшов чоловік та, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати йому гроші з каси. Налякана жінка передала йому 2800 гривень, після чого зловмисник втік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Оперативники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2 спільно зі співробітниками патрульної поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. У затриманого виявили та вилучили речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших розбійних нападів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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