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У Харкові за місяць патрульні склали понад 500 протоколів на нетверезих водіїв

У Харкові за місяць патрульні склали понад 500 протоколів на нетверезих водіїв

За минулий місяць харківські патрульні зафіксували 508 випадків керування водіями транспортними засобами в стані чи з ознаками сп’яніння. Серед водіїв, у яких патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, були й такі, чий результат алкотестера перевищував норму в десятки разів.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Також значний відсоток водіїв, щодо яких складені протоколи, перебували за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння.

«Максимально допустимий рівень алкоголю в крові – 0,2 проміле. Понад 3 проміле алкоголю вважається фазою важкого сп’яніння, яка наближається до алкогольного отруєння», – нагадують патрульні.

У всіх випадках інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водіїв від керування.

Агентство Телевидения Новости

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