Збиралася вчити українських дітей за стандартами рф: викрито директорку ліцею на Харківщині

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 60-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена була директором однієї з гімназій Дворічанської селищної ради. За даними слідства, під час силового захоплення російськими військовими Куп’янського району жінка добровільно вирішила працювати на ворога.

Погодившись на пропозицію представників держави-агресорки, колаборантка очолила цей же навчальний заклад, але вже при окупантах.

Так, жінка організовувала роботу гімназії й вживала всіх заходів, щоб русифікувати навчальний процес. Обвинувачена набрала викладачів і технічний персонал, про що видала відповідні накази.

Першого вересня 2022 року директорка повідомила батькам учнів, що гімназія переходить на стандарти освітнього процесу рф. Колаборантка провела нараду, під час якої обговорювались нові стандарти, у відповідності до яких необхідно навчати українських учнів і надавала вказівки вчителям щодо переходу на російськомовну програму навчання.

Після деокупації колаборантка змогла втекти та наразі переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости