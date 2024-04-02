Кидав у будинок працівника прокуратури «коктейлі Молотова»: харків’янина засудили до 4,5 років тюрми

Протягом місяця, а саме з середини жовтня по листопад 2023 року пізно ввечері безробітний 28-річний чоловіку кидав у будинок у Харкові «коктейлі Молотова». Встановлено, що у помешканні проживає водій однієї з окружних прокуратур Харкова разом зі своєю дружиною.

Про це повідомили в Харківський обласній прокуратурі.

Під час чергової спроби кинути «коктейлі Молотова» в приватне домоволодіння правоохоронці викрили харківʼянина. До винесення вироку він перебував під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого чоловіка за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, а також за фактом замаху на вчинення вказаного злочину (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та додав, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. За сукупністю злочинів чоловіку призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости