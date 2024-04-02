У Харкові затримано ділка, який за гроші допомагав оформлювати закордонні паспорти чоловікам призовного віку

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, безробітний харківʼянин пропонував «допомогу» чоловікам оформити закордонний паспорт у максимально короткі строки. Він повідомляв, що на теперішній час ця процедура вкрай ускладнена у зв’язку з наявністю обмежень щодо виїзду за межі України чоловікам віком від 18 до 60 років.

Ділок запевняв «клієнтів», що має «знайомства» в територіальному підрозділі Державної міграційної служби, і для нього «посприяти» не буде проблемою. Вартувала така «послуга» для чоловіків 12800 гривень.

29 березня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України під час одержання обумовленої суми від «клієнта». Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності затриманого та суму коштів, яку він встиг отримати від реалізації своєї «схеми». Також встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження. Слідство триває.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Агентство Телевидения Новости