Жителя Харківщини підозрюють у нападі на жінку та зберіганні боєприпасів

Працівники Красноградського РВП отримали інформацію про те, що 42-річний місцевий житель за місцем мешкання зберігає боєприпаси.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили у чоловіка корпус гранати РГД-5 та запал УЗРГМ-2. За висновками експертів, вилучені предмети в зборі складають гранату РГД-5.

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено, що чоловік напередодні під час суперечки наніс тілесні ушкодження своїй знайомій.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. За санкціями статей йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Агентство Телевидения Новости