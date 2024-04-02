У Харкові відправили за ґрати чоловіка, який з пістолетом напав на кредитну установу

25 листопада 2023 року харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, озброївшись пневматичним пістолетом, напав на кредитну установу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідчих, зловмисник вихопив з рук у клієнтки установи готівкові кошти, які вона в цей час тримала у руках. Також, погрожуючи пістолетом, чоловік змусив касира відділення відкрити сейф і віддати йому гроші, які там зберігалися. Із сумою у близько 25 тисяч гривень зловмисник втік з місця злочину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого харків’янина у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). З урахуванням попереднього вироку йому призначено покарання у виді 8 років 20 днів позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости