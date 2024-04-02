У Харкові судитимуть двох чоловіків, які чинили опір та погрожували поліцейським

У вересні 2023 року патрульним поліцейським Харкова надійшов виклик про порушення тиші під час дії комендантської години. Після виїзду на місце події було встановлено, що четверо нетверезих громадян гучно слухали музику.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, чоловіки 29 та 35 років на вимогу поліцейських припинити правопорушення почали нецензурно висловлюватися, чинити опір патрульним та погрожувати насильством. На повторну вимогу припинити незаконні дії зловмисники не відреагували. Під час спроби нападу на поліцейських та завдання ударів кулаками, один із правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив попереджувальний постріл вгору для подання сигналу тривоги та виклику допоміжних сил. Протиправні дії зловмисників були припинені після прибуття додаткових сил поліції.

28 березня 2024 року слідчі Харківського РУП № 2 повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ч. 1 ст. 345 (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Агентство Телевидения Новости