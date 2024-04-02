Відповідав за благоустрій у Вовчанську: на Харківщині затримали підозрюваного в колабораціонізмі

Жителю Харківщини, який пішов на співпрацю з окупантами та був призначений на керівну посаду у місті Вовчанськ, повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У 2022 році чоловік добровільно обійняв посаду начальника комунальної установи «Вовчанського відділу благоустрою міста». Він укладав трудові договори російського зразку з фізичними особами для залучення їх до громадських робіт, видавав накази про виплату грошей працівникам установи та здійснював керівництво трудовим колективом.

Також чоловік брав участь у нарадах, які проходили в незаконному окупаційному органі. Здійснював управління та розпорядження комунальним майном закладу.

Наразі працівники ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка.

26 березня слідчі повідомили 44-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости