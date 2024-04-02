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Застрелив за українську мову: заочно оголошено вирок рашисту, який вбив жінку на Харківщині

Застрелив за українську мову: заочно оголошено вирок рашисту, який вбив жінку на Харківщині

2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі 35-річна жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI та звʼязок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жителька Ізюма хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області. Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки, що його обурило та розлютило. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним заступника командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф) за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Російський військовий перебуває у розшуку.

Вирок винесла колегія Дзержинського районного суду м. Харкова. Триває строк на його апеляційне оскарження.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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