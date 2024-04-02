Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 54

За збут наркотиків та любов до росії судитимуть двох харків’ян

За збут наркотиків та любов до росії судитимуть двох харків’ян

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотиків і психотропів. Один з ділків на додачу виявився ще й палким прихильником «руського миру».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2023 року чоловік вирішив заробляти на життя, збуваючи наркотики і психотропи на території Харкова і залучив до цієї справи свого знайомого.

38-річний чоловік виконував роль організатора і відповідав за «закупку товару» – канабісу і PVP. 40-річний чоловік був відповідальним за доставку психотропів і наркотиків кінцевим покупцям. Він зустрічався з клієнтами особисто та, за необхідності, відправляв «товар» поштовим перевізником.

Крім того, встановлено, що під час особистих зустрічей з покупцями чоловік ділився своєю антиукраїнською позицією. Зокрема, він стверджував, що «Украина – это не страна», «мы живем в СССР», розповідав про «спецоперацию», в ході якої населення нашої держави «освобождают» представники зс рф.

За місцями мешкання чоловіків проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено фасовані пакети з наркотичними засобами, електронні ваги та інше спеціальне обладнання.

На теперішній час обидва обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Обом чоловікам інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчинений повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). 40-річний чоловік обвинувачується ще й у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Обвинуваченим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 