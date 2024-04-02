За збут наркотиків та любов до росії судитимуть двох харків’ян

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотиків і психотропів. Один з ділків на додачу виявився ще й палким прихильником «руського миру».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2023 року чоловік вирішив заробляти на життя, збуваючи наркотики і психотропи на території Харкова і залучив до цієї справи свого знайомого.

38-річний чоловік виконував роль організатора і відповідав за «закупку товару» – канабісу і PVP. 40-річний чоловік був відповідальним за доставку психотропів і наркотиків кінцевим покупцям. Він зустрічався з клієнтами особисто та, за необхідності, відправляв «товар» поштовим перевізником.

Крім того, встановлено, що під час особистих зустрічей з покупцями чоловік ділився своєю антиукраїнською позицією. Зокрема, він стверджував, що «Украина – это не страна», «мы живем в СССР», розповідав про «спецоперацию», в ході якої населення нашої держави «освобождают» представники зс рф.

За місцями мешкання чоловіків проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено фасовані пакети з наркотичними засобами, електронні ваги та інше спеціальне обладнання.

На теперішній час обидва обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Обом чоловікам інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчинений повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). 40-річний чоловік обвинувачується ще й у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Обвинуваченим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости