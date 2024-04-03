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У жінки вилучили 7 дітей: зловживала алкоголем та залишала малечу без нагляду

У жінки вилучили 7 дітей: зловживала алкоголем та залишала малечу без нагляду

38-річна матір зловживає алкогольними напоями, відмовляється від примусового лікування та залишила без піклування та догляду свої сімох дітей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 квітня працівники сектору ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади Харківського районного управління поліції № 1 спільно зі спеціалістами служби у справах дітей Південної міської ради Харківського району, виявили факт неналежного догляду за неповнолітніми дітьми.

Матір п’яти дівчат від 3 до 13 років та двох хлопців віком 1 та 5 років зловживає алкогольними напоями.

Діти залишаються без догляду, у помешканні незадовільні санітарно-гігієнічні умови проживання.

Наразі дітей вилучили та помістили в лікарню. Життю та здоров’ю малечі нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости

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