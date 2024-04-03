Заробляв на своїх підлеглих: судитимуть військового посадовця з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТРО Харківської області. Він брав гроші у бійців за надання допомоги у розв’язанні їхніх проблем по службі.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.

Встановлено, що посадовець зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини.

Також він пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався «вирішити питання» щодо непритягнення порушника до адміністративної відповідальності. Проте ніякої допомоги посадовець нікому не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих.

Посадовець обвинувачується у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Агентство Телевидения Новости