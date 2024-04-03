У Харкові розповсюджувач наркотиків отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні, наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі з метою збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин «заробляв на життя» у якості кур’єра, розкладаючи закладки по місту. Місця схованок чоловік фотографував і надсилав дані про локацію кінцевим покупцям.

«Асортимент товарів» закладника був досить широким — він розповсюджував канабіс, PVP, метамфетамін. Правоохоронці викрили чоловіка у серпні минулого року під час чергової «робочої зміни».

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости