Повідомлено про підозру членам орггрупи, які вирубали ліс на Харківщині на понад 1 млн грн

28-річний мешканець Богодухова вирішив заробляти на життя збутом незаконно зрубаної деревини. Чоловік залучив до протиправної схеми дружину та двох знайомих.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Організатор керував діями групи, зокрема підшукував найбільш «зручні» місця для протиправної діяльності. Інші двоє чоловіків виконували його вказівки, у тому числі безпосередньо рубали дерева за допомогою бензопил і завантажували їх в автомобіль для подальшої доставки кінцевим покупцям. Дружина організатора відповідала за розміщення оголошень в інтернеті та комунікацію з «клієнтами».

Зловмисники діяли на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» ДП «Ліси України» неподалік с. Шарівка Богодухівського району, а також на території Коломацького лісництва філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України».

Починаючи з травня 2023 року, обвинувачені встигли вирубати близько 150 дерев, серед яких дуби і клени. Сума завданої матеріальної шкоди складає понад 1 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом незаконної порубки дерев у лісах, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України).

Нагадаємо, що правоохоронці викрили ділків у лютому 2024 року та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України. Наразі підозра змінена у частині кваліфікуючої ознаки – вчинення злочину організованою групою.

Агентство Телевидения Новости