У Харкові підприємець заробив на ремонті школи зайвих 200 тис. грн

У вересні 2021 року харківське підприємство взяло на себе зобов’язання провести капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території однієї із загальноосвітніх шкіл, розташованих в Індустріальному районі Харкова, про що було укладено відповідний договір з органом місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Однак підрядником було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищено трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт на майже дві тисячі людино-годин. На підставі цих документів на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 200 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова пред’явлено позов до Господарського суду Харківської області про стягнення безпідставно сплачених коштів на суму майже 200 тис. гривень.

Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости